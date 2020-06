Près de 1.300 civils ont été tués et plus d'un demi-million déplacés dans divers conflits

En République démocratique du Congo, près de 1.300 civils ont été tués et plus d'un demi-million déplacés dans divers conflits entre groupes armés et forces de sécurité, entre octobre 2019 et fin mai 2020, selon l'ONU.