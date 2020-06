Libye : Des groupes armés ont posé des mines terrestres

Click to expand Image Un homme marche devant une mosquée endommagée lors de récents combats entre des forces rivales, au sud de Tripoli, la capitale de la Libye, le 2 juin 2020. © 2020 Anadolu Agency/Getty Images (Washington, le 3 juin 2020) - Un groupe armé et ses alliés se battant pour le contrôle de la capitale de la Libye, Tripoli, semblent y avoir posé des mines antipersonnel et des engins explosifs à la fin du mois de mai 2020, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. « Toute utilisation de mines terrestres, qui sont interdites par un traité international, est inadmissible », a…