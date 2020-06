Mexique : Des personnes handicapées face à des abus familiaux et à la négligence

(Mexico, le 4 juin 2020) – Le gouvernement mexicain n’assure pas la protection des personnes handicapées du Mexique vis-à-vis des graves abus et négligences qu’elles peuvent subir de la part de leurs familles, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Le gouvernement devrait protéger de la violence les personnes en situation de handicap, notamment en mettant en place des services les aidant à vivre en autonomie. 4 juin 2020 “Better to Make Yourself Invisible” Family Violence against People with Disabilities in Mexico Download the full report in English…