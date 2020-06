Elections primaires dans 8 États américains et la capitale

Huit États américains et Washington, D.C., la capitale du pays, ont tenu mardi des élections primaires, C’était au milieu des manifestations contre la brutalité policière et la pandémie de coronavirus. Avec toutes les manifestations contre le racisme, Joe Biden, l’ancien vice-président démocrate est sorti renforcé dans sa quête pour l’investiture de son parti dans la course très polarisée à la Maison Blanche.