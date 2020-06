Micro-trottoir parmi les manifestants à Boston et Los Angeles

L'agent de police Derek Chauvin, âgé de 44 ans, a été mis aux arrêts et inculpé de meurtre au second degré et d'homicide involontaire. Il devrait comparaître le 8 juin devant un tribunal. Les trois autres policiers qui étaient présents sur les lieux ont été également arrêtés et inculpés pour complicité de meurtre. Dans de nombreuses villes américaines, les manifestants continuent d'appeler à la fin de la violence policière envers les Afro-Américains.