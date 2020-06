Chine : Toujours pas de justice pour le massacre de Tiananmen

Click to expand Image Manifestation massive pro-démocratie sur la place Tiananmen devant le mausolée de l’ex-président chinois Mao Zedong à Pékin, le 17 mai 1989. © 1989 Reuters (New York) - Le gouvernement chinois devrait assumer la responsabilité du massacre d'un nombre indéterminé de manifestants pacifiques pro-démocratie qui ont été tués le 4 juin 1989 et aux alentours de cette date, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités devraient aussi cesser de harceler les activistes et les familles des victimes qui tentent de commémorer ce triste anniversaire, et de censurer…