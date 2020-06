Lettre ouverte : RSF et quatre ONG interpellent la Première ministre bangladaise sur l’alarmante aggravation de la situation de la liberté de la presse

ActualitésFace à une inquiétante recrudescence des atteintes physiques et judiciaires contre les reporters et dessinateurs de presse au Bangladesh, cinq organisations de défense de la liberté de l’information, bangladaises et internationales, interpellent la cheffe du gouvernement pour lui demander des actions concrètes visant à garantir un libre exercice du journalisme.Madame Sheikh Hasina Première ministre Gouvernement de la République populaire du Bangladesh