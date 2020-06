Cameroun : le journaliste Samuel Wazizi est bien mort pendant sa détention

ActualitésReporters sans frontières (RSF) demande aux autorités d’ouvrir une enquête sérieuse et indépendante pour faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à la mort du journaliste camerounais Samuel Wazizi, détenu au secret par des militaires et dont la mort en détention a été révélée par une chaîne nationale, confirmée par le syndicat national des journalistes camerounais et puis directement à RSF par une source militaire très proche du dossier.Le journaliste camerounais Samuel Wazizi est mort.