Amériques. Les autorités doivent protéger les travailleuses du sexe face à l’impact de la pandémie de COVID-19

À l’occasion de la Journée internationale des travailleuses du sexe, Amnesty International et le Réseau des travailleuses du sexe en Amérique latine et dans les Caraïbes (RedTraSex) exhortent les pays des Amériques à prendre des mesures immédiates qui garantissent les droits de ces femmes dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ils doivent en particulier garantir l’accès à des services de santé adéquats, sans discrimination, ainsi que l’accès à la sécurité sociale et à des protections face aux violations des droits humains, telles que la torture qui dans ce cas est fondée sur le genre, commises…