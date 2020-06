Hongrie. Les femmes sont confrontées à une forte augmentation de la discrimination et de la précarité au travail en raison de la crise de COVID-19

La pandémie de COVID-19 exacerbe le problème préexistant des inégalités entre hommes et femmes sur le lieu de travail et sur le marché de l’emploi en Hongrie, les femmes subissant des niveaux de précarité et de discrimination encore plus élevés, conclut Amnesty International dans son nouveau rapport.