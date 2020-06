Un chef rebelle centrafricain mis sous mandat de dépôt à N'Djamena

Le chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine et trois de ses compagnons, qui avaient été arrêtés au Tchad, ont été placés sous mandat de dépôt et sont incarcérés à N'Djamena, a appris l'AFP mardi auprès de son avocat et du ministre tchadien de la Justice.