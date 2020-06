Les manifestations plongent les Etats-Unis dans la tourmente

Alors que les manifestations plongent les Etats-Unis dans la tourmente, le président Donald Trump s'est adressé à la nation lundi soir, déclarant être le «président de la loi et de l'ordre» et menaçant de déployer l'armée américaine dans les villes et les États qui refusent de «prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs résidents. " Le sujet que reprend ici Arzouma Kompaoré est de notre correspondante à la Maison Blanche, Patsy Widakuswara.