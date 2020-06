Le gouvernement nigérian annonce la réouverture des églises et des mosquées

Le gouvernement nigérian a annoncé lundi la réouverture des églises et des mosquées dès mardi, dans le cadre de l'allègement des restrictions pour stopper la propagation du coronavirus. Le pays le plus peuplé d'Afrique a recense hier un peu plus de 10.000 cas dont 287 décès.