Ebola de retour: entretien avec le gouverneur de l'Équateur

En République démocratrique du Congo, après deux ans, la maladie hémorragique à virus Ebola réapparait dans la province de l’Equateur, dans l’ouest. Le pays fait actuellement face à deux épidémies d’Ebola puisqu’une autre sévit dans l’est depuis plus de deux ans et a déjà fait plus de 2.280 morts. Eddy Isango a joint à Mbadaka le gouverneur de la province de l’Equateur, Bobo Boloko Bolumbu.