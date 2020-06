Les Mauritaniens renoncent au déconfinement et imposent le port du masque

On part tout de suite en Mauritanie. La bas. Les prières collectives sont de nouveau interdites et le port du masque rendu obligatoire dans les marchés. Le pays fait fait donc marche arrière en ce qui concerne son plan de dé-confinement. Et pour cause, une deuxième vague du Covid-19 a surgi. Voyons cela dans cette correspondance de Mohamed Diop.