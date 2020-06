Coronavirus: Bukavu isolée du reste de la RDC pendant 15 jours

La ville de Bukavu est isolée du reste de la province pendant 15 jours suivi des couvre-feux et bouclages de 20h à 5h du matin pour limiter la vitesse de propagation du nouveau Coronavirus. Une décision du gouverneur du sud Kivu Théo Ngwabidje au vu de la progression de cette pandémie qui est passée en quelques jours de 4 cas à 16 puis 28 avec 4 décès et 4 guéris. En cette première journée du confinement et isolement de la commune d’Ibanda- une des trois commune de Bukavu-, 240 contacts...