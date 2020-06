"Weekend sanglant" au Faso: 50 morts en 48h

Au moins 50 morts dans trois attaques en 48h au Burkina Faso et plus d’une vingtaine de blessés. Le Nord, l’Est et le Centre-nord sont les régions touchées par ces attaques. Le pays, qui est confronté au nouveau coronavirus avec 53 morts, doit faire face aux attaques ter-roristes. Les populations, elles, pensent que c’est le moment de s’unir pour faire face à l’insécurité.