Burundi : Les élections ont été entachées d’actes d’intimidation et d’arrestations

Click to expand Image Des femmes font la queue pour voter lors de l’élection présidentielle, à Giheta, dans la province de Gitega, au Burundi, le 20 mai 2020. © 2020 Berthier Mugiraneza/AP Photo (Nairobi) – Les graves allégations d’abus commis lors des élections du 20 mai 2020 au Burundi devraient conduire à l’ouverture d’enquêtes et les responsables devraient être amenés à rendre des comptes. À l’issue de la campagne en amont de ces élections présidentielle, législatives et communales entachée de violences et marquée par des arrestations de membres de l’opposition, y compris de candidats,…