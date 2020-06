16 millions d'enfants pauvres en plus fin 2020 en Amérique latine

Seize millions d'enfants supplémentaires vont tomber dans la pauvreté d'ici fin 2020 en Amérique latine et dans les Caraïbes si les gouvernements ne font rien pour atténuer la grave crise économique causée par la pandémie de coronavirus, mettent en garde l'Unicef et Save the children.