Les dessins de deux garçons illustrent les failles du système de rétention en Grèce

Ibrahim, un garçon de 14 ans originaire de Somalie, a été détenu par la police grecque pendant près de trois mois dans un centre de rétention géré par la police à Amygdaleza, dans la banlieue d'Athènes. Ce centre, où se trouvent majoritairement des adultes, comporte aussi une section dédiée aux enfants migrants non accompagnés. Kamrul, âgé de dix-sept ans et originaire du Bangladesh, a également été détenu, tout d'abord dans un commissariat de police d'Athènes, puis à Amygdaleza, pendant plus de six semaines. Ibrahim et Kamrul – dont les noms ont été modifiés afin de…