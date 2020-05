Éthiopie. Viols, exécutions extrajudiciaires et maisons incendiées lors des opérations de sécurité dans les régions Amhara et Oromia

Les forces de sécurité éthiopiennes ont commis de terribles violations des droits humains, réduisant des habitations en cendres, se livrant à des exécutions extrajudiciaires, à des viols, à des arrestations et des détentions arbitraires, parfois de familles entières, en réponse aux attaques menées par des groupes armés et aux violences intercommunautaires dans les régions Oromia et Amhara, a déclaré Amnesty International le 29 mai 2020.

© Amnestie Internationale -