Déclin de l'industrie sénégalaise du tourisme

Au Sénégal, les restrictions imposées à cause du coronavirus ont fortement impacté l'industrie du tourisme. Le pays ne pouvant plus accueillir des visiteurs étrangers, de nombreux hôtels, marchés et restaurants sont au bord du gouffre. Malgré le désarroi, ils espèrent néanmoins que la réouverture permettra de compenser les pertes.