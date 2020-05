Myanmar : L’imagerie satellite montre 200 bâtiments d’un village incendiés

Image satellite enregistrée le 23 mai 2020, montrant environ 70 % des bâtiments du village de Let Kar, dans l'État de Rakhine au Myanmar, détruits par des incendies selon l'analyse effectuée par Human Rights Watch. © 2020 Planet Labs (Yangon, le 26 mai 2020) – Des images satellite montrent qu'environ 200 maisons et autres bâtiments ont été détruits par des incendies le 16 mai 2020, dans l'État de Rakhine au Myanmar, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Une enquête impartiale devrait d'urgence être menée pour déterminer qui porte la responsabilité de cette destruction…