Sénégal/Tchad : Toujours aucune réparation pour les victimes de Hissène Habré

Photo courtoisie de l'Association des victimes des crimes du régime Hissène Habré © 2020 (Dakar) – Les victimes de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré attendent toujours de recevoir un début d'indemnisation quatre ans après sa condamnation historique au Sénégal, ont déclaré aujourd'hui des militants des droits humains. Le 30 mai 2016, Habré a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, notamment pour des faits de violences sexuelles et viol, par les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions…