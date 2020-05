Afrique du Sud: affamés et sans papiers, des migrants africains doublement meurtris

L'Afrique du Sud est la deuxième économie du continent et constitue un aimant pour des millions de réfugiés et de migrants. Le pays compte plus de 4 millions d’étrangers dont la grande majorité dépend du travail quotidien. Mais cette source de revenu, informelle, s'est asséchée de façon catastrophique du jour au lendemain à cause du confinement. Désormais, sans papiers pour la plupart d’entre eux, ils ne peuvent pas accéder aux aides du gouvernement et survivent grâce au soutien...