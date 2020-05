Brésil : plusieurs médias suspendent leur participation aux points de presse présidentiels, jugés trop dangereux pour leurs journalistes

ActualitésEstimant que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes et inquiets pour leurs journalistes, plusieurs titres et groupes de presse brésiliens ont décidé, mardi 26 mai, de suspendre temporairement leur participation aux points presse organisés par le président Jair Bolsonaro. Reporters sans frontières (RSF) dénonce l’escalade de ces attaques contre les médias et appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour que cesse cette situation inédite et inacceptable. Ce mardi 26 mai 2020, le groupe Globo (qui inclut TV Globo, les journaux O Globo, Valor Econômico et le site d'information…