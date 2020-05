Europe. Des millions de femmes et de filles victimes d’une insécurité et de violences croissantes et exposées au risque d’une intensification de la discrimination dans le contexte de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a aggravé l’insécurité et la violence à l’égard des femmes dans toute l’Europe, et si les pouvoirs publics ne font pas le nécessaire, elle risque d’intensifier les inégalités de genre et la discrimination, signalent Amnesty International, Women's Link Worldwide et la Fédération internationale pour la planification familiale le 26 mai 2020 dans un document présentant les mesures que doivent prendre les États face à cette situation.



Lire l'article complet © Amnestie Internationale -