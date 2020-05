Minute Eco: ex-ministre burkinabé en prison, le trio Renault-Nissan-Mitsubishi

Accusé de détournement de fonds, l’ex-ministre de la défense du Burkina Faso, Jean-Claude Bouda, a été écroué à la prison de Ouagadougou. EgyptAir paiera désormais 75% des salaires en livres égyptiennes. Renault, Nissan et Mitsubishi vont viser prioritairement la rentabilité et non les volumes.