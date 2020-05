Les Tchadiens guéris du coronavirus sont stigmatisés

Au Tchad, Les malades guéris du Covid 19, sont stigmatisés et marginalisés par leur entourage et quelques fois par leurs propres parents. Même certains agents de santé qui ont été contaminés en plein exercice de leur fonction ne sont pas épargnés. Des malades guéris sont rejetés par leur famille et trouvent refuge dans les lieux de culte.