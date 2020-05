Les populations pas convaincues que le coronavirus existe

L'assouplissement des mesures combiné aux diverses polémiques autour de la fiabilité des tests de l'institut Pasteur pousse de plus en plus de Sénégalais à négliger les mesures de prévention notamment les gestes barrières. La communication gouvernementale n'aide pas aussi et beaucoup de Sénégalais ne sont plus convaincus par les autorités.