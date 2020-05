La fermeture des frontières terrestres RDC-Rwanda affame les commerçantes

Pour limiter la propagation de la pandémie, la RDC et le Rwanda ont fermé leurs frontières au point d'entrée de GOMA et Gisenyi. Cette fermeture de frontière affecte négativement la vie quotidienne des populations à Goma. Les plus touchés sont ces femmes qui effectuent le commerce transfrontalier au niveau de cette barrière.