Arabie saoudite : Libérer deux enfants adultes d'un ex-fonctionnaire

Click to expand Image Sarah al-Jabri et Omar al-Jabri. © Privé (Beyrouth, le 25 mai 2020) - Les autorités saoudiennes continuent de détenir au secret deux enfants adultes d'un ancien fonctionnaire qui ont été arrêtés par les forces de sécurité en mars 2020, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Omar al-Jabri, 21 ans, et Sarah al-Jabri, 20 ans, sont les enfants de Saad al-Jabri, un ancien haut responsable des services de renseignement qui vit en exil au Canada depuis 2017. Les forces de sécurité ont également arrêté le frère de Saad al-Jabri en mai. Selon une source interrogée par…