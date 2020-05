Des vacances inhabituelles pour les Américains

Plus de 5,3 millions de cas de nouveau coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 335 000 décès sont dus au Covid 19. Les États-Unis enregistrent le nombre de cas le plus élevé. Un chapitre sombre pour le pays qui, néanmoins, commence à rouvrir les entreprises et les églises, dans le but de ramener l'économie et la vie quotidienne à la normale.