Un orage se prépare au Burundi

Un meeting à Bugendana, au Burundi, lors du lancement de la campagne du parti au pouvoir, le 27 avril 2020. © 2020 Privé Alors que la plupart des pays du monde essayent de ralentir la progression du Covid-19 et de limiter les pertes en vies humaines qu'il entraine, le Burundi expulse des experts de la santé. Cette semaine, le gouvernement, qui refuse de reconnaître la menace que représente ce virus, a recouru à des tactiques familières en déclarant persona non grata le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le pays, ainsi que trois de ses…