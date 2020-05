Rwanda : Un pas important vers la justice pour le génocide

Click to expand Image Félicien Kabuga. © Source : Département d’État américain (Paris) – L’arrestation en France le 16 mai 2020 de Félicien Kabuga, l’un des cerveaux présumés du génocide au Rwanda, est un pas important vers la justice pour les victimes et les survivants 26 ans plus tard. Félicien Kabuga a été inculpé par un tribunal international jugeant les crimes de guerre pour génocide et crimes connexes perpétrés pendant le génocide de 1994, et vivait en France sous une fausse identité au moment de son arrestation. « L’arrestation de Félicien Kabuga est une victoire importante pour…