Hong Kong : Pékin menace d’imposer une loi draconienne sur la sécurité nationale

Les députés de l'Assemblée nationale populaire applaudissent lors de l'arrivée du président chinois Xi Jinping pour la session d'ouverture de l'ANP au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 22 mai 2020. © 2020 AP Photo/Ng Han Guan (New York, le 22 mai 2020) – Les démarches entreprises par le Parlement chinois vers l'adoption d'une loi sur la sécurité nationale qui serait directement imposée à Hong Kong menace les droits fondamentaux et la liberté des habitants de cette ville, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Cette loi, que l'Assemblée nationale populaire (ANP)…