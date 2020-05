Une ligne téléphonique pour aider les femmes victimes de violence à Kinshasa

Les appels à l'aide explosent sur une ligne téléphonique à Kinshasa en République Démocratique du Congo pendant la période de confinement. Les restrictions de mouvements, le chômage, la perte de revenus, l'isolement et la surpopulation ont entraîné une augmentation du niveau de stress et d'anxiété. Conséquence, le nombre de cas d’abus physiques, psychologiques et sexuels à domicile est en croissance exponentielle selon une agence des Nations Unies et des groupes d'aide et...