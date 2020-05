Le coronavirus bouleverse les rites funéraires des musulmans américains

Perdre un proche est déjà assez difficile ; le perdre des suites de COVID-19 l’est encore plus. D’autant plus qu’il est difficile et parfois impossible d’assister à ses funérailles en raison de mesures de distanciation sociale. Dans les communautés musulmanes des Etats-Unis, indonésiennes notamment, l’on a parfois recours au numérique pour les rites funéraires.