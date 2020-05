Procès Kamerhe: l'analyse de Me Willy Wenga, avocat près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe

En République démocratique du Congo… Le procès de Vital Kamerhe, allié principal et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, et consorts a repris hier au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa pour détournement des deniers publics. Les témoins ont été appelés pour la prochaine audience fixée au 3 juin. Mais le débat reste focalisé sur la convocation ou non de l’épouse de M. Kamerhe comme témoin ou renseignant. Eddy Isango a appelé à Kinshasa, un avocat près la...