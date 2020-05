Des athlètes qui s'entrainent dans les rues sèment la peur au Kenya

Au Kenya, athlètes et habitants de Kisumu, dans l’Ouest du pays, grincent les dents après la fermeture des salles de sports fin mars à cause du nouveau coronavirus. Certains sportifs, ne sachant plus où s’entraîner, envahissent les routes pour répéter leurs gammes, au grand désarroi des riverains.