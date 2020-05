Slovénie : un disciple de Trump attaque les journalistes et entraîne le pays dans une dérive liberticide

ActualitésInspiré par le président américain et soutenu par les investissements médiatiques d’oligarques hongrois, le gouvernement slovène organise des campagnes de haine contre des journalistes et tente d'accroître son contrôle sur la télévision publique. Au vu des menaces qui pèsent sur eux, RSF demande que leur sécurité soit garantie et que l'indépendance du média public demeure assurée.