Données de localisation mobile et Covid-19 : Questions-Réponses Introduction Les gouvernements et le secteur privé s’appuient de plus en plus sur des technologies basées sur la collecte des données dans la lutte contre le nouveau coronavirus, le Covid-19. Si certains considèrent les solutions technologiques comme un outil essentiel pour le traçage des contacts, la mise en œuvre de quarantaines, le suivi de la propagation du virus et l’allocation des ressources médicales, ces pratiques soulèvent d’importantes questions en matière de droits humains. Human Rights Watch est particulièrement préoccupé…