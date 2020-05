C'est la reprise!: Steeve Manfoumbi, un vendeur de vêtements à Libreville

On poursuit notre série "A quand la reprise". On part au Gabon pour rencontrer Steeve Manfoumbi, un vendeur de vêtements de second main de 35 ans qui au marché Mont Bouet de Libreville. Il nous parlent des déboires de centaines de travailleurs qui partagent son metier, puisqu'il est president de l'association de jeune commerçants.