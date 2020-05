Plus de 5,3 millions de cas de coronavirus dans le monde

Plus de 5,3 millions de cas de coronavirus ont été signalé dans le monde, avec plus de 335 000 décès dus à cette infection. Les États-Unis enregistrent le nombre de cas le plus élevé. Un chapitre sombre pour le pays qui néanmoins commence à rouvrir les entreprises et les églises, dans le but de ramener l'économie et la vie quotidienne à la normale. Un reportage de Kane Farabaugh.