A Londres, des séances de gym entre voisins pour la bonne cause

A Londres, des séances de gym entre voisins pour la bonne cause

Les habitants d'une petite place au sud de Londres participent au projet "On the Step", qui rassemble les voisins par le biais de l'exercice. Menée par Simon Garner, l'initiative a aussi pour but de collecter des fonds pour trois organisations caritatives. Rejoints par les alpagas de la ferme urbaine locale, les participants suivent - plus ou moins en rythme - les indications de Simon et de ses assistants.