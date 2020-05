Algérie : quand les autorités s’acharnent sur les médias au lieu de lutter contre la pandémie

ActualitésPlutôt que de s’attaquer à la propagation du Covid-19 qui fait de l’Algérie l’un des pays les plus touchés d’Afrique du Nord par le virus, les autorités profitent de la situation pour réprimer des journalistes et des médias indépendants. Reporters sans frontières dénonce une instrumentalisation de la crise sanitaire qui vise à museler la liberté de la presse Poursuites judiciaires, emprisonnements de journalistes, lois liberticides, médias en ligne censurés et cyber-harcèlement ...