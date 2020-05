Le cyclone Amphan dévaste des territoires entiers de l'Inde et du Bangladesh

Le cyclone Amphan a fait au moins 84 morts en Inde et au Bangladesh, selon un bilan provisoire. Des centaines de villages ont été inondés et dix millions de personnes sont sans électricité. Amphan a atteint hier le sud de Calcutta avec des vents de 165 km/h et des pluies diluviennes.