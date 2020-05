Brésil: enterrements à la chaîne à São Paulo

Brésil: enterrements à la chaîne à São Paulo

Au cimetière de Vila Formosa près de São Paulo, le plus grand d'Amérique latine, les enterrements s'enchaînent et durent seulement quelques minutes. Avec plus de 5.000 morts du Covid-19 dans l'Etat de São Paulo, l'activité du cimetière a doublé, passant de trente enterrements par jour en temps normal à 60 en ce moment. Le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie.