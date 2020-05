Début du dépouillement après le scrutin burundais

Début du dépouillement après le scrutin burundais

Les bureaux de vote ferment aux élections générales du Burundi et le processus de dépouillement commence. Plus de cinq millions d'électeurs inscrits ont été invités à choisir entre l'héritier et favori de Nkurunziza, le général Evariste Ndayishimiye, 52 ans, le principal concurrent de l'opposition Agathon Rwasa et cinq autres candidats.