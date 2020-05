La Chine expulse un correspondant du New York Times qui s’était illustré dans sa couverture du coronavirus

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dénonce l’expulsion début mai d’un correspondant du New York Times qui avait couvert la crise du coronavirus en Chine et appelle Pékin à cesser d’instrumentaliser les visas pour faire pression sur les journalistes. Chris Buckley, un correspondant du New York Times à Pékin qui avait passé 76 jours à Wuhan au plus fort de l’épidémie de coronavirus, a été contraint de